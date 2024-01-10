الخارجية الفلسطينية: وزير المالية الإسرائيلي يرفض طلب بلينكن الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي رفض فيها مجدداً الطلب الأميركي بتحويل أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، رداً على ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بهذا الخصوص.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تصريحاته تحدياً سافراً للإدارة الأميركية لترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل المقاصة والانصياع لإرادة السلام الدولية.

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وقالت، إن المتطرف سموتريتش الذي يتفاخر بدعم الاستيطان وإرهاب المستعمرين وجرائمهم بالميزانيات والأموال ويوفر لهم الحماية السياسية والقانونية، والذي لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه ويتعامل معها وفق خياراته المشؤومة الثلاثة: الاستسلام أو القتل أو التهجير، ويدعي أيضاً أن هذه البلاد بلاده، والمعروف بأنه عدو لدود للسلام لا يحق له ولا يمتلك أية صلاحية بالتدخل بأموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها، إلا من قبيل الإمعان في سرقتها، وقرصنتها، كما يسرق ويحتل أرض الشعب الفلسطيني، ويصادر كرامته وحقوقه ويختطف حياة أجياله، ومستقبلهم.