تشيلي تطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في الجرائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت تشيلي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مندوبة تشيلي لدى الأمم المتحدة إنها «ستتقدم على الفور بإحالة الوضع في فلسطين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتمنت مساندة الدول الأخرى.

شكوى أمام «الجنائية الدولية» بشأن جرائم الاحتلال في غزة

وعلى خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، سبق أن سحبت تشيلي سفيرها لدى تل أبيب، فيما قدّم 100 محام تشيلي معظمهم من أصول فلسطينية، السبت الماضي، شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، المتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

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ومن بين المحامين أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي: فرانسيسكو شاهوان وخيمينا رينكون وبولينا فودانوفيتش وإيفان موريرا وسيرجيو جاهونا وألفونسو دي أوريستي، الذين تمسكوا بالشكوى المقدمة التي توضح الانتقام الإسرائيلي غير المتناسب ضد كبار السن والنساء والأطفال والمرضى وارتكاب إبادة جماعية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 96 يوميًا إلى استشهاد 23 ألفًا و210 أشخاص، وإصابة 59 ألًفا و167 جريحًا، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة، وفق آخر إحصائية صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.