الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش استخدام «الفيتو» ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن في 22 ديسمبر الماضي، ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل العام 2023 إجراءً جديدًا يخولها أن تجتمع، تلقائيًا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض «الفيتو»، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وعُقدت جلسة اليوم في أعقاب استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» ضد تعديل روسي على مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر، وكان التعديل يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية

يذكر أن القرار الذي جرى اعتماده الشهر الماضي ويحمل الرقم 2720 يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

- بعد فيتو مجلس الأمن.. واشنطن تبيع ذخائر جديدة إلى «إسرائيل»

- بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أمام الجمعية العامة قال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود: «من المؤسف أنه بدلًا من المساهمة في العمل الدبلوماسي الشاق، يواصل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن طرح تعديلات وأفكار منفصلة عن الوضع على الأرض».

وأكد أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع أعضاء المجموعة العربية والعديد من أعضاء المجلس الآخرين «الذين يشاركون بحسن نية» لصياغة قرار قوي يركز على الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا العمل يدعم الدبلوماسية المباشرة التي تنخرط فيها الولايات المتحدة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وللمساعدة في إخراج الرهائن من القطاع.

وقف إنساني فوري لإطلاق النار

من جانبه، قال السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إنه لا يمكن لأحد أن يفهم كيف يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى حماية المدنيين، فيما يُمنع من الدعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار، الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق هذه الغاية، وأكد أن «هذا الانفصام يجب أن ينتهي».

وفي إشارة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني عشر من الشهر الماضي، قال منصور إن الأمم المتحدة و153 دولة ومئات الملايين حول العالم قد حثوا على وقف إطلاق النار لإنهاء الفظائع في غزة، وأضاف: «ليس من الفخر أن تكون مخطئًا بمفردك، لفترة طويلة، وبمثل هذه العواقب المأساوية».

90 يومًا من «الجحيم على الأرض»

وأكد السفير الفلسطيني أن غزة شهدت 90 يومًا من «الجحيم على الأرض»، وقال: «إن إسرائيل تدمر كل شيء لتجعل غزة غير صالحة للعيش. الخيار الذي تقدمه للشعب الفلسطيني هو: إما الدمار أو التشريد، إما الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل، بل يتعلق بتدمير فلسطين».

وأضاف السفير الفلسطيني أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لتعريض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر من أجل بقائه السياسي، ولا ينبغي لأحد أن يقبل اللعب وفقًا لقواعده». وأشار منصور إلى أن الأمن لن يأتي أبدًا من خلال القتل والدمار وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، مؤكدًا أنهم سيبقون على أرضهم، إلا أن «صمودهم ليس سببًا لإطالة أمد معاناتهم».

وتساءل كيف يمكن لأي شخص أن يدعم حربًا «بمثل هذه الوسائل الإجرامية المستخدمة لتحقيق مثل هذه الأهداف الإجرامية، وكيف يمكن لأي شخص أن يعارض أهدافها الإجرامية ويمنح إسرائيل الوسائل لتحقيقها؟»، قال: «لا تدعوا إلى السلام وتشعلوا النار. إذا كنتم تريدون السلام، فابدأوا بوقف إطلاق النار».