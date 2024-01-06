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100 محام تشيلي يتقدمون بشكوى «للجنائية الدولية» ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 03:52 مساء
100 محام تشيلي يتقدمون بشكوى «للجنائية الدولية» ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة
100 محام تشيلى يقدمون شكوي أمام المحكمة الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، السبت 6يناير 2024 (الإنترنت)
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قدّم 100 محامٍ تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، المتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأوضح المحامي خوان كارلوس مانريكيز: «لقد امتثلنا وفقًا لنظام روما الأساسي، وتلقينا مخاوف وطلبات ما يقرب من مئة من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها بدءا من الإثنين المقبل»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي
ومن بين المحامين أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي: فرانسيسكو شاهوان وخيمينا رينكون وبولينا فودانوفيتش وإيفان موريرا وسيرجيو جاهونا وألفونسو دي أوريستي، الذين تمسكوا بالشكوى المقدمة التي توضح الانتقام الإسرائيلي غير المتناسب ضد كبار السن والنساء والأطفال والمرضى دون أساس منطقي أو حد أخلاقي بارتكاب انتهاكات خطيرة ومتعمدة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، في تعمد واضح وممنهج لحرب الإبادة الجماعية، والهجرة القسرية لهم.

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وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان: «هنا يطالبون نتانياهو بتحمل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار».

أكبر جالية فلسطينية في العالم
كما يطالب أصحاب الشكوى، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتانياهو والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم.

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