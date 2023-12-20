أمير الكويت يوجه انتقادات لمجلس الأمة والحكومة بعد أداء اليمين

القاهرة - بوابة الوسط

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة المنعقد في جلسة خاصة وبذلك، صار الأمير السابع عشر للكويت خلفا لأخيه الأمير نواف الذي توفي السبت الماضي عن 86 عاما.

وشغل الشيخ مشعل الذي لم يتردد في توجيه الانتقادات للنواب والحكومة في كلمته التي ألقاها أثناء القسم ،مناصب رفيعة في أجهزة الأمن والدفاع الكويتية، حسب وكالة «فرانس برس».

- الكويت تعلن تنصيب ولي العهد الشيخ مشعل أميرًا للبلاد

-وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

واعتاد مشعل الذى يتولى السلطة عن عمر ناهز 83 عاما على تسيير شؤون الحكم نظرا لتوليه على مدى العامين الماضيين المهام الرئيسية للأمير الراحل الشيخ نواف.

وقال الأمير مشعل في كلمته «أكدنا في خطاباتنا السابقة بان هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين».

وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل

وتابع «بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف».

وأضاف «لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجل مسمى»، مشيرا إلى قراره في 5 ديسمبر الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

ويُنتظر منه مع توليه رسميا قيادة الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن يدير شؤون الكويت التي تعاني من عدم استقرار سياسي. فهو يرث دولة شهدت تشكيل خمس حكومات خلال سنة واحدة وتنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات.

استمرار المواجهات بين النواب والوزراء

وتمتلك الكويت، المتاخمة للمملكة العربية السعودية والعراق، 7%من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.

وتعاني مع ذلك من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها. ومن ثم فإن أسرة الصباح تمسك بزمام الحياة السياسية، على الرغم من النظام البرلماني المعمول به منذ العام 1962.

وحال التعثر السياسي دون إقرار الإصلاحات الضرورية لتنويع الاقتصاد وتفاقم الوضع بسبب العجز المتكرر في الميزانية وتدني الاستثمار الأجنبي.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

■ تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟

■ تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

■ محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا

■ «ناسا» توضح أسباب «اختفاء» حلقات كوكب زحل العملاقة كل 15 عاما

■ التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»

■ عجينة العشر دقائق

■ تعرف على فوائد عصير الرمان



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ ماذا نعرف عن الملثم أبو عبيدة الواجهة الإعلامية لحماس؟

■ كيف أعدّت حماس قوة لضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر؟

■ كيف أصبح البطيخ رمزاً للتضامن مع الفلسطينيين؟

■ كيف تعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين دون اتهامات؟

■ فلسطينيون يروون قصة احتجازهم لحوالي شهر لدى القوات الإسرائيلية

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟