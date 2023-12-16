وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن عمر 86 عاما، على إثر وعكة صحية تعرض لها قبل أيام.

وقال الديوان الأميري في بيان «ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

- أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

وفي أواخر نوفمبر الماضي، دخل أمير الكويت المستشفى؛ بسبب وعكة صحية طارئة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري قوله إن أمير الكويت «دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة».