الكويت تعلن تنصيب ولي العهد الشيخ مشعل أميرًا للبلاد

القاهرة - بوابة الوسط

عيَن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد السبت، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي.

وأفاد التلفزيون بأن «مجلس الوزراء ينادي بولي العهد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وولد الشيخ مشعل، عام 1940، وتولى ولاية العهد في 8 أكتوبر 2020.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن عمر 86 عاما، على إثر وعكة صحية تعرض لها قبل أيام.

وقال الديوان الأميري في بيان «ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».