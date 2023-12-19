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أول تعليق من الحوثيين على تشكيل واشنطن قوة دولية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 11:31 صباحا
أول تعليق من الحوثيين على تشكيل واشنطن قوة دولية في البحر الأحمر
صورة نشرتها جماعة الحوثي لهجوم نفذته على سفينة تجارية في البحر الأحمر. (الإنترنت)
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أكد مسؤول في جماعة الحوثي باليمن، إن الحوثيين «لن يوقفوا» عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر، وذلك رغم إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن تشكيل تحالف دولي للتصدي لها في الممر الملاحي.

وقال المسؤول الحوثي محمد البيتي، على منصة «إكس»، «حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد ج. أوستن، إطلاق عملية «حارس الازدهار»، لمواجهة التهديد الحوثي للسفن المارة قبالة اليمن عبورا بالبحر الأحمر، والذي ظهر على وقع العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن هذا تحدٍ دولي يتطلب عملاً جماعياً.

- الولايات المتحدة تطلق عملية «حارس الازدهار» لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهداف أي سفن تابعة للاحتلال الإسرائيلي أو تتعاون معه، طالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي خلف حتى الآن، نحو 20 ألف شهيد و52 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

مبادرة أمنية جديدة متعددة الجنسيات
وقال أوستن، في بيان لوزارة الدفاع الأميركية الإثنين، إن «حارس الازدهار»، مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.

وتابع أن عملية «حارس الازدهار»، تجمع عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، «للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن»، بهدف «ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين».

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