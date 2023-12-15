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بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 03:32 مساء
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح. (الإنترنت)
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أصيب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة القطرية، ومصور القناة سامر أبو دقة، أثناء تغطيتهما قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس..

وقالت مراسلة القناة هبة عكيلة، إن الدحدوح وأبو دقة، كانا يتواجدان في محيط المدرسة قبل استهدافها بصاروخ أطلق من طائرة استطلاع، مشيرة إلى أن إصابة الدحدوح كانت في يده، ونقل على إثرها للمستشفى، بينما لم يعلق حتى الآن مدى إصابة أبو دقة، أو مصيره.

 

وفي 25 أكتوبر الماضي، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الصحفي وائل الدحدوح مدير مكتب ومراسل قناة «الجزيرة» في قطاع غزة، واستشهد عدد منهم إثر قصف إسرائيلي على منزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين انتشر فيديو أثناء وداع الدحدوح لنجله الشهيد «بنتقموا من بالأولاد .. معلش». وقالت الجزيرة إنّ من الشهداء في عائلة الدحدوح زوجته وابنه وابنته.

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