مدير مجمع الشفاء بغزة: 179 جثة دفنت في قبر جماعي بالمستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، إن «79 جثة» لشهداء قضوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، دفنت الثلاثاء في «قبر جماعي» في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحا أن بينهم سبعة أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.

وأضاف «اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي»، مشيرا إلى أن «جثثا تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح»، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشفاء الذي خرج عن الخدمة تماما، منذ أيام ويقصف بنايات المجمع فيما يرفض خروج الأحياء أو حتى الشهداء منه، فضلا عن المصابين.