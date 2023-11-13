في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، فيما بات آلاف الفلسطينيون محاصرون في المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرون «في الشوارع بلا رعاية طبية» في العديد من المناطق، بينما استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آُخرون، اليوم الإثنين، جراء قصف متواصل على القطاع برا، وبحرا، وجوا.

وقصفت طائرات الاحتلال أحياءً في المناطق الغربية من مدينة غزة، وهي: الرمال، وأحياء الرمال وتل الهوا، والتفاح، ومنطقة الشيخ عجلين، ومخيم الشاطئ، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب محاصرة دبابات الاحتلال للأحياء والمناطق، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة أن مركبات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف أحياء الصبرة، والدرج، والزيتون، شرق مدينة غزة.

كذلك قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الأغا قرب مسجد الأمين في السطر الغربي بخان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات كحصيلة أولية.

فيما يواصل طيران الاحتلال الحربي غاراته وقصفه في محيط المستشفيات، حيث دمر بالكامل مبنى قسم القلب في مجمع الشفاء الطبي، ولا يزال عشرات آلاف النازحين والجرحى والمرضى عالقين، بعد حصاره لليوم الرابع على التوالي، وسط انقطاع كامل للكهرباء، والماء، والطعام.

استشهاد 12 مريضاً في مجمع الشفاء الطبي بسبب انقطاع الكهرباء

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استُشهد 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.

كما تُرك جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف كانوا يعالجون في مستشفيي الرنتيسي والتركي الآن للموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المستشفيات، في ظل تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية.

ووجه المحاصرون داخل مجمع الشفاء نداء استغاثة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمنظمات الدولية، بضرورة توفير الحليب لأطفالهم الرضع، والحفاظات، كونهم يعانون الافتقار إلى أدنى مقومات الحياة، وعدم قدرتهم على توفير المستلزمات الأساسية.

كما يتهدد خطر آخر حياة المرضى وينذر بحدوث كارثة صحية، وهي عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى، بينما «كلاب ضالة نهشت بعضهم»، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام، بحسب «وفا».

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وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، يوم أمس، بسبب نفاد الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي.

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

كما دمر طيران الاحتلال الحربي مصنعا للبلوك (الحجارة)، وقصف مقبرة بني سهيلا المجاورة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.