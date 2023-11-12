الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وفتح ممرات آمنة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة فتح ممرات آمنة.

وقال بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، «وينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوات المطالبة بالوقف الفوري للأعمال القتالية وإنشاء ممرات إنسانية حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول بأمان إلى سكان غزة».

وأضاف البيان: «يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية والتوقف موقتًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية».

السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال

وتابع البيان أنه يجب السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القصف الإسرائيلي، وحث بوريل «الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين».

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وأعلنت حكومة حماس الأحد استشهاد 11 ألفًا و180 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت، أن بين القتلى الذين جرى إحصاؤهم إلى الآن 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفًا و200 شخص، بحسب «فرانس برس».

الوضع الإنساني «كارثي» في غزة

وبعد تعرّض قطاع غزة لقصف متواصل منذ أكثر من شهر وخضوعه لحصار كامل، أصبح الوضع الإنساني فيه كارثيًا، ونزح 1.6 مليون من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

137 هجومًا على المرافق الصحية في غزة

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان مشترك، أنه خلال 36 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جرى تسجيل 137 هجومًا على منشآت طبية في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 521 شخصًا.

وجاء في البيان: «وثقت منظمة الصحة العالمية على مدى الـ36 يومًا الماضية، ما لا يقل عن 137 هجومًا على المرافق الصحية في غزة، مما أدى إلى مقتل 521 شخصًا، وإصابة 686 آخرين، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة للعاملين في المجال الصحي أثناء عملهم». وتابع: «هناك حاجة الآن إلى الوصول الآمن والدائم دون عوائق لتوفير الوقود والدواء والمياه لهذه الخدمات الحيوية. ويجب أن يتوقف العنف الآن».

وبحسب المنظمات، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة مغلقة، وتلك التي لا تزال تعمل «تتعرض لضغوط هائلة»، و«لا يمكنها تقديم سوى خدمات محدودة للغاية» في حالات الطوارئ والجراحة المنقذة للحياة والعناية المركزة.