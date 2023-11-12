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ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 09:03 مساء
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال
أب يحمل جثمان طفلته استشهدت خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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أعلنت حكومة حماس الأحد استشهاد 11 ألفًا و180 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت حكومة «حماس» في قطاع غزة، أن بين القتلى الذين جرى إحصاؤهم إلى الآن 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفًا و200 شخص، بحسب «فرانس برس».

الوضع الإنساني «كارثي» في غزة
وبعد تعرّض قطاع غزة لقصف متواصل منذ أكثر من شهر وخضوعه لحصار كامل، أصبح الوضع الإنساني فيه كارثيًا، ونزح 1.6 مليون من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

وتسبب نفاد الوقود في خروج المراكز الصحية عن الخدمة في غزة، وصعوبة تشغيل المرافق الحيوية، وحتى توزيع المساعدات القليلة التي تدخل للقطاع من الجانب المصري لمعبر رفح.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن العمليات في مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، توقفت السبت بعد نفاد الوقود، ويرفض الاحتلال دخول الوقود إلى غزة لزيادة معاناة السكان، والحد من قدرة حماس على الحركة في القطاع.

ووجهت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة نداء استغاثة عاجل للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة لليوم السابع والثلاثين، خلال اجتماعٍ طارئ عقدته مع ممثل اللجنة في القدس جان فيليب ومنسق الشؤون الصحية للصليب الأحمر د. جراهام دوغان، اليوم الأحد.

 توقفت 23 مستشفى من أصل 35
واستعرضت الوزيرة الوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة، والاعتداءات التي يشهدها النظام الصحي، حيث توقف 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، كما تحاصر قوات الاحتلال العديد من المشافي وتمنع الدخول أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى. وقالت الوزيرة إن مئات المرضى والجرحى مهددين بالموت في أي لحظة جراء قصف المشافي ومحاصرتها وانقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وانعدام أدنى مقومات الحياة فيها.

وأكدت الوزيرة أن المواطنين في القطاع يعيشون ظروفًا صحية مأساوية حيث لا مكان آمن ولا توجد أي شروط للبقاء على قيد الحياة كالماء والغذاء والأمان والرعاية الصحية، وفوقها القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألفًا وإصابة ما يزيد على 27 ألف مواطن، وفقدان نحو 3 آلاف آخرين.

وطالبت الكيلة مجددًا جميع المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية أن تقف عند مسؤولياتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا والسماح فورًا بإدخال الدعم الصحي والوقود للمشافي والسماح للمرضى بالخروج للعلاج خارج القطاع وكذلك دخول الفرق الطبية المتطوعة للقطاع، وأيضًا الماء والغذاء.

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