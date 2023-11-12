مستشفيات غزة في مرمى القصف الإسرائيلي المتواصل وتحذيرات من تحوّلها إلى «مشرحة»

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي في محيط مستشفيات غزة الأحد، ما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين العالقين في مرافق صحية حذرت منظمات دولية من أن وضعها «كارثي»، وينذر بجعلها «مشرحة».

وأضاءت القنابل الضوئية التي أطلقتها سماء القطاع ليل السبت الأحد، بينما سُمعت أصداء انفجارات في أنحاء مدينة غزة، وفق لقطات فيديو لوكالة «فرانس برس»، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في القطاع المحاصر من كل جنب، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في شمال القطاع حيث شدد الطوق وعمليات القصف قرب مستشفيات ومراكز صحية كانت تؤوي آلاف النازحين هربا من القصف في شمال غزة، وأبرزها مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 20 من أصل المستشفيات الـ36 في غزة باتت «خارج الخدمة».

وحذّرت منظمة أطباء بلا حدود في وقت مبكر الأحد، من أنه «في حال لم نوقف سفك الدماء فورا عبر وقف لإطلاق النار أو الحد الأدنى من إجلاء المرضى، ستصبح هذه المستشفيات مشرحة».

وسبق للمنظمة التي تؤكد أن طواقمها لا تزال موجودة في مستشفى الشفاء مع «مئات المرضى»، أن طالبت بوقف النار.

جيش الاحتلال «قصف كل شيء في محيط المستشفى»

وأكد الجراح محمد عبيد الموجود داخل المستشفى في رسالة صوتية نشرتها «أطباء بلا حدود»، عبر منصة «إكس»، انقطاع المياه والكهرباء والغذاء داخل المستشفى عن نحو 600 مريض خضعوا لعمليات جراحية، ووجود ما بين 37 و40 طفلا و17 شخصا في العناية المركزة.

وأضاف «يمكننا أن نرى الدخان حول المستشفى»، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي «قصف كل شيء في محيط المستشفى، وقصف المستشفى مرارا»، مشددا على أن الوضع «سيئ جدا جدا».

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن قلقه في ساعة مبكرة الأحد من «فقدان الاتصال» مع محاوريه في الشفاء.

وكان مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية، حذّر من أن «الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها»، مؤكدا أن «المستشفى محاصر تماما والقصف مستمر في محيطه».

«إطلاق نار في كل مكان»

والسبت، وقعت انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار في مدينة غزّة في شمال القطاع، حسب صور لوكالة «فرانس برس».

وقال مدير قسم الجراحة في مستشفى الشفاء مروان أبو سعدة، «اليوم قصفوا غرفة العناية المركّزة. يطلقون النار ويقصفون كل مكان حول المستشفى، لا يمكنكم الدخول أو الخروج من المستشفى. الوضع في المستشفى خطير جدا جدا».

وأضاف «الأشخاص الذين حاولوا ترك المستشفى أطلِق عليهم النار في الشارع، البعض منهم قُتل، البعض منهم جُرح. لا أحد يستطيع دخول المستشفى، ونحن لا نستطيع الخروج منه.. إطلاق النار في كل مكان».

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ولم يقتصر العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء، بل أيضا قرب مستشفيات أخرى في شمال غزة منها المستشفى الاندونيسي. وقال مديره عاطف الكحلوت إن نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات، دفع إلى قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه وأجهزة طبية، موضحا أن المستشفى «يعمل بنحو 30 إلى 40 بالمئة من قدرته».

من جهته، قال جهاز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ «الدبابات والآليات العسكرية تحاصر مستشفى القدس من جميع الجهات وقصف مدفعي، حيث إن المبنى بالكامل يهتز وإطلاق نار كثيف على المستشفى وعدد من الاصابات لم يعرف عددها بعد».

وأشار إلى أن المستشفى يضم نحو 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح، محذرا من أن الأطفال الرضع «يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب».

تأتي هذه المعارك في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف حتى الآن أكثر من 11078 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب وزارة الصحّة الفلسطينية في غزة.

وطالب قادة الدول العربيّة والإسلاميّة السبت مجلس الأمن الدوليّ بقرار «حاسم ملزم يفرض وقف العدوان» الإسرائيلي في غزة، خلال قمّة مشتركة لزعماء الجامعة العربيّة ومنظّمة التعاون الإسلامي في الرياض.