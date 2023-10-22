«يونيسف»: حياة 120 طفلا حديثي الولادة معرضة للخطر بسبب نفاد الوقود في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الأحد أن 120 مولودًا جديدًا موضوعين في حاضنات معرضون للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

واستُشهد أكثر من 1750 طفلًا من أصل 4385 شهيدًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بحسب «فرانس برس».

وشدد الاحتلال الإسرائيلي الحصار المفروض أصلًا على القطاع منذ العام 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية. وتعاني المستشفيات في القطاع نقصًا حادًا في الوقود والمياه والأدوية.

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وقال الناطق باسم «يونيسف» جوناثان كريكس «لدينا حاليا 120 طفلًا حديثي الولادة في الحاضنات منهم 70 طفلًا مرتبطون بأجهزة التنفس الصناعي. وبالطبع هذا يشعرنا بقلق بالغ».

نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات من المستشفيات

وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحاضنات ومساعدتهم على التنفس لضمان بقائهم على قيد الحياة في ظل عدم اكتمال نموهم في رحم الأم. وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.

وأشارت المنظمة العالمية إلى 1000 حالة غسيل كلى في قطاع غزة معرضة أيضًا للخطر في حال توقف المولدات عن العمل.

وعبرت 20 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة السبت محملة بمواد غذائية وماء وأدوية، لكن أيًا منها لم تحمل وقودًا. واعتبر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين «أن عشرين شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة».

حياة 130 طفلًا «معرضة لخطر الموت»

ويؤكد مسؤولون أنه يجري الاحتفاظ بمصادر الطاقة المحدودة في قطاع غزة للاستفادة منها في تشغيل مولدات المعدات الطبية. وقال الناطق باسم يونيسف «إذا وُضع الرضع في حاضنات ورُبطوا بأجهزة التنفس الصناعي وفق ما هو متعارف عليه، فإن انقطاع الكهرباء يجعلنا نشعر بالقلق على حياتهم». وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت إن حياة 130 طفلًا «معرضة لخطر الموت» بسبب نفاد الوقود.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تشهد غزة يوميًا حوالي 160 ولادة، مشيرة إلى وجود 50 ألف امرأة حامل في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه 2.4 مليون نسمة. ورغم زعم الاحتلال الإسرائيلي أن غاراته تستهدف أهدافًا تابعة لحركة حماس، فإن نسبة الأطفال الذين يقتلون في القصف الإسرائيلي مرتفعة جدًا. وتسبب القصف الإسرائيلي أيضًا بمقتل عائلات بأكملها بالإضافة إلى نساء حوامل.

وبحسب طبيب يعمل في مستشفى النجار في رفح، حصلت محاولة الخميس الماضي لإنقاذ جنين قضت والدته في قصف إسرائيلي على منزل العائلة، بينما كانت في الشهر السابع من الحمل. وقال الطبيب إن الطفل ولد ميتا. وكان سبق ذلك بساعات مقتل ثمانية أطفال أثناء نومهم في منزل في خان يونس في جنوب القطاع.

دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود

أكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر لوكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد، دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

ونقلت «فرانس برس» عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ومصدر مصري قولهما إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.