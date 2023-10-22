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مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 07:37 مساء
مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم
رجل يبكي وهو يحمل جثة طفله الملفوف بكفن أمام مشرحة مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. (أ ف ب)
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يتهافت عشرات الفلسطينيين إلى مستشفى دير البلح في محاولة للتعرف على جثث أقارب لهم استُشهدوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث يكثف العدوان غاراته منذ 7 أكتوبر ما أسفر غن استشهاد 4651 شخصًا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

مشاهد مأساوية داخل المستشفى ومحيطها حيث تنفجر سيدة في البكاء بعدما كشفت البطانية على الطاولة جثة ابنتها وعددًا آخر من أطفال عائلة ثانية، وبينما تنهار الأم يحاول أحد أقاربها أن يسندها، قبل أن تجلس بجانب جثة ابنتها وتصرخ «يا حبيبتي يا سمر، حسبي الله ونعم الوكيل»، وفق «فرانس برس». 

على مسافة قريبة وضعت جثث ثلاثة أطفال من هذه العائلة على الأرض أمام ثلاجة الموتى وكتبت أسماؤهم على أرجلهم وهم ليان وهاني وجوان. 

 دير البلح تتعرض إلى أعنف عمليات القصف
وتفيد حركة حماس التي تدير القطاع منذ العام 2007، أن دير البلح تعرضت لأعنف عمليات القصف ما أسفر عن تدمير الكثير من المباني بالكامل.  والأحد، ارتفعت الحصيلة في قطاع غزة إلى 4651 شهيدًا بينهم 1873 طفلًا و1023 امرأة و187 مسنًا فيما أصيب 14245 شخصًا بجروح مختلفة وفق ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة. 

في المشرحة أيضًا، جثة محمد جودة الذي كان يحتضن ابنته مسك البالغة ثلاث سنوات، وكان وجهاهما مكشوفين.

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يقول قريبه نائل وافي «استشهدت كل أسرة عمتي من عائلة جودة، قصفوا عمارتين على رأس ساكنيها وكأنهم ليسوا بشرًا». ويضيف «كان البيت ممتلئًا بالنازحين من غزة» الذين فروا من الشمال.  ويؤكد «أخرجنا 20 شهيدًا فقط حتى الآن، يوجد أكثر من خمسين شخصًا تحت الأنقاض». 

ويضيف بينما كان يفتح هاتفه المحمول لعرض صورهم «ابن عمتي ليس له علاقة بالمقاومة، يستهدفون النساء والأطفال والمدنيين، هذه إبادة جماعية». 

وفي جنوب قطاع غزة وتحديدًا في مدينة خان يونس، استشهد 13 شخصًا مساء السبت بحسب حصيلة لحماس، في مقهى «ريو» الواقع في الطابق الأرضي من مبنى يضم طوابق عدة والذي تحول خلال الحرب إلى مأوى للنازحين.

 غبار ونار وحجارة تتطاير
وعن استهداف المقهى، يقول راجي شراب (50 عامًا) الذي يسكن قبالة المقهى «سمعت صوت انفجار ضخم، نظرت من الشباك فرأيت غبارًا ونارًا وحجارة تتطاير».  ويضيف «ضربوا مجددًا بعد دقيقة وحصل انفجار ثانٍ، وتعرض منزلنا لأضرار».  وبحسب شراب «وصل الإسعاف بعد حوالي نصف ساعة وبدأوا بنقل الجثث، شاهدت جثتين متفحمتين». 

«يد بيان»
وفي المستشفى ذاته، وصل رجل يحمل جثة طفل متفحمة فيما اجتمعت أمام الثلاجة مجموعة من الرجال في محاولة للتعرف على أشلاء جمعت في بطانية.  ويتعرف أحدهم على يد ويقول وهو يبكي «هذه يد بيان، ضعوا الأشلاء في كيس وارفعوها». 

ومن بين المتواجدين أيضًا، طفل أصر أن يرى وجه والده القتيل، فأمسكه أحد أقاربه وكشف له عن الجثة قبل أن ينهار ويبدأ بالارتجاف. 
 ويتوالى وصول مركبات الإسعاف والسيارات الخاصة حاملة الجثث أو الجرحى.

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