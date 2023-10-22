الصحة الفلسطينية: ارتفع ضحايا العدوان على غزة إلى 4651 شهيدا و14245 مصابا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي عل القطاع منذ 7 أكتوبر الحالي، إلى 4651 «شهيدا» منهم 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا.

ولفت القدرة، في بيان للوزارة اليوم، إلى تسجيل 14245 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ16 على التوالي.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 574 «مجزرة» ضد أهالي غزة، منذ بدء العدوان راح ضحيتها 3600 «شهيد» وصلوا للمستشفيات، و«مازال أضعاف هذا الرقم تحت الأنقاض».

وأوضح أن 40% من «الشهداء» أطفال، كما أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.