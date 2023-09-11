إردوغان متحدثًا عن لقاء السيسي: بحثنا تبادل الزيارات وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي عقده مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين كان إيجابيًا، وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

وفي حديثه للصحفيين خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، قال إردوغان إن البلدين يعتزمان إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وقامت مصر وتركيا برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بتبادل تعيين السفراء في يوليو بعد توترات استمرت عقدًا، بحسب «رويترز».

تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان، أمس الأحد، إن الرئيسين «أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين، والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي».

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وأعرب الرئيسان عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وفقًا للبيان.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر عزل الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

زيادة التقارب بين تركيا ومصر

وظهرت مؤخرًا إشارات على زيادة التقارب بين تركيا ومصر؛ إذ صافح السيسي إردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي، وهي مصافحة جاءت بعد سنتين كاملتين من المفاوضات، بدأتا بإرسال وفد تركي إلى مصر، وتبع ذلك زيارة وفد مصري إلى تركيا. كما تحدث الرئيسان عبر الهاتف في أعقاب زلازل تركيا شهر فبراير الماضي.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في أبريل، والتقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، واتفقا آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، والتحضير لقمة بين الرئيسين.

وقال تشاووش أوغلو في أبريل، إن الرئيسين ربما يلتقيان بشكل مباشر بعد انتخابات 14 مايو في تركيا، التي فاز فيها إردوغان. وبعد فوز إردوغان أجرى الرئيس المصري اتصالًا هاتفيًا به، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة «ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس».