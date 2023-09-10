السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب إردوغان وجهاً لوجه على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، لتنطوي بذلك صفحة عقد من القطيعة بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بينت صورا بثها التلفزيون الوطني التركي على الهواء مباشرة، لقاء الرئيسبن برفقة عدد من أعضاء وفديهما.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي العام 2013، والذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحليفاً مقرباً من الرئيس التركي.



وأعلنت مصر وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء بعد زهاء عشرة أعوام من تدهورها، استكمالا لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين في الأشهر الماضية. وأكدت وزارتا الخارجية في كل من البلدين، في بيانين منفصلين، «رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء».



السيسي وأردوغان خلال لقائهما في قمة العشرين رفقة وفدي البلدين اليوم 10 سبتمبر2023 (تاس)