السيسي يرحب بدعوة «بريكس»: سنعمل على إعلاء صوت دول الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دعوة قادة «بريكس» بلاده إلى الانضمام للمجموعة اليوم الخميس.

وقال: أثمن إعلان تجمع «بريكس» دعوة مصر للانضمام لعضويته، مضيفا «نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة»، حسب بيان الرئاسة المصرية.

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وتابع السيسي، «نتطلع للتعاون والتنسيق مع دول المجموعة خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية»، حسب بيان رسمي نُشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.

دعوة لضم مصر والإمارات والسعودية إلى «بريكس»

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جلسة بقمة «بريكس»، اليوم، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها، وستكون عضويتهم سارية منذ الأول من يناير العام 2024.

وأوضح رامافوزا أن المجموعة تعد شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلا مشتركا، مضيفًا: «اعتمدنا الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هناك مراحل لاحقة، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم».