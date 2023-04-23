مئات السوريين في إدلب يحتجون على استئناف دول عربية علاقاتها مع الأسد

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر المئات الأحد في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سورية احتجاجًا على استئناف العلاقات بين دول عربية عدة ونظام الرئيس بشار الأسد.

وشارك في التظاهرة مئات السوريين، بعضهم نزح من مناطق أخرى من البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ 12 عامًا، وفق «فرانس برس».

وقال فهد عبدالكريم (49 عامًا) من ريف حلب الجنوبي «جئنا للمشاركة في التظاهرة المحقة... لرفض التطبيع وفكرة التطبيع مع هذا النظام المجرم القاتل، مع هذا النظام الإرهابي». بدوره، صرح عبدالسلام محمد يوسف وهو مدير مخيم للنازحين «جئنا كي نوصل رسالة للعالم أجمع أنه مع هذا التطبيع، سوف تكسبون المجرم بشار الأسد وتخسرون الشعب السوري».

إثر اندلاع الاحتجاجات في سورية التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع دام في 2011، قطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.

الزلزال أسهم في عملية استئناف دمشق علاقاتها مع محيطها

لكن الزلزال المدمر الذي وقع يوم 6 فبراير وأودى بحياة الآلاف في تركيا وسورية أسهم في عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي مع تلقي الرئيس السوري سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربية.

ويتزامن الانفتاح العربي على دمشق مع تغيُّر الخارطة السياسية في المنطقة بعد الاتفاق بين السعودية وإيران حليفة سورية، لاستئناف العلاقات بينهما.

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والثلاثاء، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الرئيس السوري في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي إلى سورية منذ القطيعة بين البلدين منذ بدء الحرب، بعد أقل من أسبوع على زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمملكة.

دبلوماسيون يجتمعون من تسع دول عربية في السعودية

وخلال هذا الشهر أيضًا، اجتمع دبلوماسيون من تسع دول عربية في السعودية للبحث في إنهاء عزلة سورية على الصعيد الدبلوماسي، فيما قام المقداد بزيارة الجزائر وتونس ومصر كجزء من الجهود الدبلوماسية.

وقال المتظاهر حنيفة الحمود (22 عامًا) وهو طالب جامعي «نرفض التطبيع رفضًا قاطعًا... جميعهم يعرفون أن النظام مجرم ويحاولون تعويمه لنقبل به وهذا ليس شأنهم، هذا شأن الثوار هنا في الداخل. نحن من نقرر إذا كنا سنصالح أم لا».

ويقيم في إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم نزحوا بسبب الحرب. وحمل متظاهرون لافتات عدة، كتب على إحداها «ضد كل أشكال التطبيع مع المجرم الوضيع»، وكتب على لافتة أخرى «من يسامح ويصالح مجرم خائن فهو مثله».

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعًا داميًا متشعبًا، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.