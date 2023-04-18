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وزير الخارجية السعودي في دمشق للمرة الأولى منذ بدء النزاع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 03:32 مساء
وزير الخارجية السعودي في دمشق للمرة الأولى منذ بدء النزاع
بن فرحان لدى وصوله مطار دمشق الدولي. (الإنترنت)
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية سعودية منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سورية قبل 12 عاماً.

وتتوج الزيارة استئناف العلاقات السورية السعودية وتأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، وفي وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي الانفتاح السعودي على سورية في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الأسد استقبل بن فرحان.

وأفاد مصور «فرانس برس» في مطار دمشق الدولي عن وصول بن فرحان عصر الثلاثاء حيث كان في استقباله في المطار وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وإثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع دام في 2011، قطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.

مؤشرات انفتاح عربي تجاه سورية
وقدّمت السعودية، التي أغلقت سفارتها في دمشق في مارس 2012، خلال سنوات النزاع الأولى خصوصاً دعماً للمعارضة السورية، واستقبلت شخصيات منها على أراضيها.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية برزت مؤشرات انفتاح عربي تجاه سورية بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق العام 2018.

ويبدو أن الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا المجاورة في فبراير، سرّع عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي مع تلقي الرئيس السوري بشار الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة.

- السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين

ظهر الانفتاح السعودي تجاه دمشق للمرة الأولى بعد الزلزال مع هبوط طائرات مساعدات سعودية في مناطق سيطرة الحكومة، كانت الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها مع دمشق.

وما هي سوى أسابيع قليلة حتى أعلنت الرياض الشهر الماضي، أنها تجري مباحثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصلية.

وفي 12 إبريل، وفي أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ القطيعة، زار المقداد جدّة حيث بحث مع بن فرحان «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها (...) وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي».

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