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السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 11:24 مساء
السعودية وسورية تقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
وزيرا خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد خلال لقائهما في جدة، الأربعاء 12 أبريل 2023. (واس)
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قررت السعودية وسورية استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام محادثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحات آل سعود ونظيره السوري فيصل المقداد، الذي زار المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى جدة، جاءت تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك «في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها».

تفاصيل المباحثات السعودية - السورية
وعقد الوزيران خلال الزيارة جلسة مباحثات، «جرى خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها».

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كما بحث الجانبان «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سورية الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي».

نتائج المباحثات السعودية - السورية
واتفق الجانبان «على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية» وفق البيان.

كما أكد الجانب السعودي والسوري في البيان المشترك «على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها»، مشددان «على ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».

وأعربت السعودية وسورية «عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين». كما أعرب المقداد «عن تقدير سورية للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سورية» وفق البيان.

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