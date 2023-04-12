وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ بدء النزاع

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الأربعاء، إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين الدولتين عند بداية النزاع في سورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ويسبق زيارة المقداد اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، الجمعة، في مدينة جدّة للبحث في عودة سورية إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، وفق «فرانس برس».

وكان في استقبال المقداد والوفد المرافق له في مطار جدة المهندس نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية. ويرافق المقداد في زيارته الدكتور أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي، ويزن الحكيم من مكتب الوزير.

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أعلنت الدوحة، الثلاثاء، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لحضور اجتماع الجمعة المقبلة في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال إيجاز صحفي في مقر الوزارة بالدوحة، إن الهدف الأساسي من «هذا الاجتماع التشاوري» الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو «التباحث حول الوضع في سورية»، حسب «فرانس برس».

وأشار إلى أن «هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سورية وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سورية إلى جامعة الدول العربية».

مساعٍ إقليمية لعودة سورية إلى الحاضنة العربية

في الشهرين الماضيين، زار الرئيس السوري بشار الأسد سلطنة عمان والإمارات، في أول زيارة لبلدين عربيين منذ اندلاع النزاع السوري العام 2011، في ظلّ مساعٍ إقليمية لعودة سورية إلى الحاضنة العربية.

وتجري السعودية وسورية مباحثات تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية مؤخرا.

إثر اندلاع النزاع، قطعت دول عربية عدة خصوصاً الخليجية منها علاقاتها الدبلوماسية مع سورية، وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية سورية.