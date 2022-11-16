مؤسسة النفط: الإنتاج مليون و207 آلاف برميل.. واستهلاك الغاز 635 مليون قدم مكعب

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية مليون و207 آلاف برميل، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة إن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، فيما وصل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي محليا إلى 820 مليون قدم مكعب خلال الفترة ذاتها.

وتنوعت كميات الغاز بين 635 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و78 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.

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أما مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى فبلغ الاستهلاك فيها 88 مليون قدم مكعب، بينما استهلكت مصانع الإسمنت 19 مليون قدم مكعب.