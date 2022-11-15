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النفط يعمق خسائره.. و«الطاقة الدولية» تتوقع انكماش الطلب على الخام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 03:46 مساء
النفط يعمق خسائره.. و«الطاقة الدولية» تتوقع انكماش الطلب على الخام
رجل يملأ سيارته في محطة وقود في نيويورك، 14 نوفمبر 2017. (أ ف ب)
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بعد يوم من صدمة خفض توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي ألقت بظلالها السلبية على أسعار الخام، زادت وكالة الطاقة الدولية اضطراب الأسواق، بعدما كشفت الثلاثاء، عن توقعاتها بانكماش الطلب على استخدام النفط عالميا في الربع الرابع من العام الجاري، مرجحة أن تؤدي الزيادة في أسعار «الديزل» إلى ارتفاع التضخم، والضغط على الاقتصاد العالمي.

وأنهت أسعار النفط الخام تعاملاتها، الجمعة، على ارتفاع بنحو 2.5%، مع تجدد الآمال بشأن زيادة الطلب على الخام، وذلك بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» ومكافحته وإلغاء العقوبة على شركات الطيران لجلب الركاب المصابين. ورغم المكاسب، أنهى الخامان القياسيان «برنت وغرب تكساس الوسيط»، الأسبوع الماضي، على خسائر بنحو 2.6% و3.9% على التوالي، وفق موقع «أنفستنج».

ولليوم الثاني على التوالي هبطت أسعار النفط بعد موجة ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي جاءت بدعم من تراجع الدولار وأنباء إيجابية حول تخفيف الصين من حدة الإغلاقات. وانخفضت أسعار خام النفط الأميركي «نايمكس»، الثلاثاء، بأكثر من 1.5% أو ما يعادل 1.3 دولار في البرميل نزولا إلى مستويت قرب الـ84 دولار. وتراجع خام برنت القياسي إلى مستويات دون الـ92 دولار للبرميل، بهبوط في حدود 1.2 دولار أو ما يعادل 1.3%.

أسباب تراجع أسعار النفط
وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 3.5%، في نهاية تعاملات أمس الإثنين؛ بسبب مخاوف تباطؤ الطلب على الخام. ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في الصين، ما بدد الآمال في إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم.

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- تراجع أسعار النفط مع تبدد الآمال بشأن زيادة الطلب الصيني

وتراجعت أسعار خام برنت القياسي بنحو 3%، إلى 93.14 دولارًا للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.5% إلى 85.87 دولارًا للبرميل، بنهاية تعاملات الإثنين.

وظل طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفا إذ طلبت عديد المصافي رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر. وكشفت البيانات الصينية الصادرة، الثلاثاء، تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في البلاد خلال أكتوبر إلى 5% بعد شهرين متتاليين من الارتفاع. ويتزامن ذلك مع انكماش مبيعات التجزئة، ما يشير إلى تأثير القيود الصارمة على الاقتصاد ويضر بالطلب على الخام، وفق «أنفستنج».

«أوبك» تخفض تخفض توقعاتها بشأن الطلب على النفط
وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام 2023، إلى 2.24 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2.34 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة، مع المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية.

وتوقعت «أوبك» نمو المعروض النفطي من خارجها إلى 1.54 مليون برميل يوميا في العام المقبل، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة البالغة عند 1.52 مليون برميل يوميا. فيما انخفض إنتاج «أوبك» من النفط بمقدار 210 آلاف برميل يوميا، خلال أكتوبر، مع تراجع الإمدادات من السعودية وأنغولا، بموجب اتفاق تحالف «أوبك بلس».

ونقل موقع «أنفستنج» عن رئيس إستراتيجية السلع في «آي إن جي» وارين باترسون قوله: «يبدو أن قوة الدولار تلقي بثقلها على النفط ومجمع السلع الأوسع اليوم»، وأضاف: «السوق تنفست قليلا، يوم الجمعة، التراجعات التي ألمت بالدولار والذي يؤدي تراجعه إلى انخفاض تكلفة حيازة ونقل النفط الخام».

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