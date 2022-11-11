النفط يرتفع بفضل انحسار المخاوف من ركود أميركي

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4%، بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 93.80 دولار للبرميل، لتواصل صعودا بـ1.1% بالجلسة السابقة، بحسب وكالة «رويترز».

- تراجع أسعار النفط مع تبدد الآمال بشأن زيادة الطلب الصيني

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأميركي بأكثر من 6%، بينما هبط برنت نحو 5%.

أسعار النفط تنتعش

وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت اليوم الجمعة، مع انخفاض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس، إن التضخم الأميركي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

ويعزز ضعف الدولار الأميركي، الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن المحليين قالوا إن الخطر الذي لا تزال الصين، تمثله على الطلب حد من مكاسب الأسعار، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو، وهي مركز تصنيع في البلاد، حيث طلبت السلطات من السكان العمل من المنزل.

وقال محللو إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إنه إلى جانب العمل من المنزل، الذي يقلل التنقل والطلب على الوقود، ظل السفر عبر الصين ضعيفا، إذ يخشى السكان أن يعلقوا في مناطق الحجر الصحي.

وكانت آمال في أن تخفف الصين سياسة عدم انتشار فيروس كورونا، قد أدت إلى انتعاش النفط الأسبوع الماضي، لكن تصريحات مسؤولي الصحة هذا الأسبوع أوضحت أنهم سيواصلون التصدي بحزم لأي تفشي.