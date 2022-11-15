اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللاّفي دعم المجلس الرئاسي للمؤسسة الوطنية للنفط، والحرص على تحييدها من التجاذبات السياسية، لكي تتمكن من القيام بمسؤولياتها وتحقق أهدافها، وفق تغريدة عبر «تويتر».

وقال اللافي عقب لقاء مع رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة «أن النفط وكونه مصدر الدخل الأساسي، يجب أن يستخدم بشكل يضمن إيجاد تنمية حقيقية، وفق شفافية وعدالة في التوزيع».

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