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اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 03:43 مساء
اللافي لـ«بن قدارة»: حريصون على تحييد مؤسسة النفط من التجاذبات السياسية
اللافي وبن قدارة خلال لقاء في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، 15 نوفمبر 2022. (تويتر)
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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللاّفي دعم المجلس الرئاسي للمؤسسة الوطنية للنفط، والحرص على تحييدها من التجاذبات السياسية، لكي تتمكن من القيام بمسؤولياتها وتحقق أهدافها، وفق تغريدة عبر «تويتر».

وقال اللافي عقب لقاء مع رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة «أن النفط وكونه مصدر الدخل الأساسي، يجب أن يستخدم بشكل يضمن إيجاد تنمية حقيقية، وفق شفافية وعدالة في التوزيع».

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إنتاج النفط الليبي
وحسب آخر بيانات رسمية، بلغ إنتاج النفط الخام بلغ مليون و205 آلاف برميل. كما أشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل بانخفاض قدره ألفي برميل عن اليوم السابق.

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