بن قدارة: إيرادات النفط الليبي ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن إيرادات النفط الليبي ستتراوح بين 35 إلى 37 مليار دولار بنهاية العام الجاري (2022).

وأضاف بن قدارة، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» على هامش مؤتمر «أديبك 2022» في أبوظبي، إن ليبيا تحتاج 4 مليارات دولار استثمارات سنويًا للمحافظة على إنتاج مليونين و200 ألف برميل.

وأكد عمل مؤسسة النفط على خطة زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل في مدة من ثلاث إلى خمس سنوات، متابعًا: «وهذه فرصة لصيانة وتحديث البنية التحتية سواء كانت أنابيب نقل عاز أو نفط أو خزانات، بالإضافة إلى تطوير الحقول».

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