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المقريف يتفقد مشروعات وزارة التعليم في منطقة الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 04:28 مساء
المقريف يتفقد مشروعات وزارة التعليم في منطقة الهلال النفطي
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
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تفقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، سير العمل بمشروعات الوزارة بمراقبات التربية والتعليم في منطقة الهلال النفطي، بحسب ما أعلنته الوزارة اليوم الأحد.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المقريف التقى خلال جولته مع مديري الشركات المنفذة لتلك المشروعات، ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل لما يمثل استكمال هذه المشروعات من حلحلة لمختنقات قطاع التعليم ومعالجة الاكتظاظ الطلابي بالمدارس.

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%80 نسبة الانجاز بمشروعات التعليم
وأضافت الوزارة أن مديري الشركات أوضحوا للمقريف خلال اللقاء «أن نسب الإنجاز في هذه المشروعات تتراوح بين 75 - 80%، مؤكدين أنه سيجري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة».

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا للمقريف أثناء تفقده أعمال الإنشاء الجارية بعدد من المباني دون أن توضح أماكنها في منطقة الهلال النفطي.

جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
جولة المقريف التفقدية لمشروعات التعليم بمنطقة الهلال النفطي. (وزارة التربية والتعليم)
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