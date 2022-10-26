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المقريف يطلب تقريرا حول ملابسات تهجم شقيقات طالبة على مديرة مدرسة بقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 05:25 مساء
المقريف يطلب تقريرا حول ملابسات تهجم شقيقات طالبة على مديرة مدرسة بقصر بن غشير
المقريف يتوسط مديرة المدرسة ومراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير. الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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طلب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، من الجهات المختصة بالوزارة ومراقبة القطاع ببلدية قصر بن غشير موافاته بملابسات حادثة تعرض مديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي «لتهجم داخل مقر المدرسة أمس الثلاثاء من قبل شقيقات طالبة بالمدرسة» بحسب ما أعلنته الوزارة.

واستقبل المقريف، في مكتبه بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة طرابلس، ظهر اليوم الأربعاء، مراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير، نوري زريق، ومديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي هنية الورفلي التي تعرضت للتهجم.

المقريف يتأسف للتهجم على مديرة المدرسة
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء جاء بناء على دعوة المقريف مديرة المدرسة ومراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير في إطار متابعته لكل ما يتعلق بالقطاع، مبديًا تأسفه لما حصل.

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وأكد المقريف للمراقب ومديرة المدرسة أنه أصدر «تعليماته لمكتب المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي لموافاته بملابسات الحادث ومعالجة ما حصل، بما يضمن عدم تكرار الحادثة مستقبلًا في بقية المؤسسات التعليمية».

وأضافت الوزارة أن مديرة مدرسة «درع ليبيا» للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير، أوضحت للوزير ملابسات الحادثة وما حدث من تهجم طال الاختصاصيات الاجتماعيات بالمدرسة، مؤكدة أن ما حصل لها لن يثنيها عن مواصلة أداء واجبها ومهامها المتواصلة بالقطاع منذ 33 عامًا، منها 7 سنوات قضتها مديرة للمدرسة.

لقاء المقريف مع مديرة المدرسة ومراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير. الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
لقاء المقريف مع مديرة المدرسة ومراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير. الأربعاء 26 أكتوبر 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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