المقريف يجتمع مع مديري مدارس ليبية تعمل في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، مع مديري عدد من المدارس الحكومية والمدارس الليبية الخاصة العاملة في تركيا، اليوم السبت.

وقالت منصة «حكومتنا» إن المقريف ناقش مع مديري وممثلي المدارس الصعوبات التي تواجههم، ومن أبرزها عملية تسجيل الطلاب، وإدراجهم في منظومة الامتحانات، وعدد من الإجراءات التنظيمية.

- نقل امتحانات طلاب المدارس الليبية بالخارج إلى 36 دولة

- مدرسة ليبية في تركيا تبدأ بالتدريس عبر الإنترنت

- «التعليم»: 16 أكتوبر موعدا لبداية العام الدراسي الجديد

ونقلت المنصة عن المقريف قوله إنه من الضروري تصحيح الأوضاع القانونية لبعض المدارس.

نتائج امتحانات طلاب مدارس الخارج للعام 2021-2022

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت الوزارة نتائج شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للدارسين بالمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي 2021-2022.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، فمن إجمالي 834 متقدمًا للاختبار نجح 665 طالبًا وطالبة.

بينما نجح 540 طالبًا وطالبة في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي من إجمالي 721 طالبًا وطالبة تقدموا للاختبار، بنسبة 74.90%.