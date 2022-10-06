المقريف يوجه بتوزيع الكتاب المدرسي «مجانا» على طلاب التعليم الخاص

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، الخميس، بتوزيع الكتاب المدرسي مجانا على الطلاب المقيدين بمؤسسات التعليم الخاص المأذون لها بمزاولة النشاط التعليمي.

جاء ذلك في خطاب وجهه المقريف إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات؛ برر الخطوة بـ«الحرص على وصول الكتاب المدرسي لجميع الطلاب والتلاميذ بكل ربوع ليبيا».

وحض المقريف مراقبي التربية والتعليم بالبلديات على ضرورة التقيد بالتوجيه ووضعه موضع التنفيذ.

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مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام

وأعلن مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة، خلال مؤتمر لوزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، توزيع الكتاب المدرسي في المواعيد المحددة له دون تأخير، متوقعا ألا يتجاوز تأخير التوزيع حال حدوثة العشرة أيام من تاريخ بداية الدراسة المحدد بـ16 أكتوبر الجاري، منبها إلى بدء وصول الكتاب بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الويبة أن ملف الكتاب الدراسي مر بعديد التحديات من بينها تأخر وصول الاعتمادات المخصصة لطباعته وتوريده حتى 11 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الوزارة لديها مخزون أكثر من 40% من الكتاب المدرسي وجرى توزيعه على كل المناطق حيث يغطي جزءا كبيرا مما طلبته المراقبات والمدارس.

ونبه مدير المركز إلى إصدار تكليفات إلى الشركات المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي بالعمل دون الانتظار حتى فتح الاعتمادات المالية، لافتا إلى بدء وصول الكتاب اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.