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المقريف: الدبيبة أعطى تعليماته لـ«المالية» بالإفراج عن مستحقات معلمي العقود المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 12:07 مساء
المقريف: الدبيبة أعطى تعليماته لـ«المالية» بالإفراج عن مستحقات معلمي العقود المتعثرة
المقيف خلال لقائه نقيب معلمي ليبيا، 4 أكتوبر 2022، (التعليم)
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قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور موسى المقريف، إن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أعطى تعليماته إلى وزارة المالية للإفراج عن مستحقات المعلمين المتعثرة عقودهم.

جاء ذلك خلال لقاء المقريف مع نقيب معلمي ليبيا عبدالنبي النف، حيث أوضح الوزير إن عدد المعلمين الذين ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم بلغ 36 ألفا، حسب بيان «التعليم» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وأوضح النف أن لجنة الإفراجات المالية بوازرة الخدمة المدنية، أحاطته باستكمال الإجراءات لمعلمي العقود، وأحالتها إلى المالية، كما تطرق إلى فروقات المرتبات للمعلمين وفق القانون رقم 4 للعام 2018، حيث أكد أنه يتابع مع مجلس الوزراء الملف، لإيجاد آلية للصرف بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

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