«التعليم» تحظر التنازل أو تخصيص أي مبنى مدرسي لأغراض غير تعليمية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أصدرت تعميما يحظر بموجبه التنازل أو تخصيص أي مبنى مدرسي لأي أغراض غير تعليمية بهدف استغلال جميع المرافق التعليمية المتاحة خاصة في ضوء عدم توقع إنجاز مؤسسات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح الكبير خلال مؤتمر صحفي لوزارة التعليم، أن الوزارة شرعت في تحديد 500 مدرسة كمرحلة أولى من مشروع الـ1500 مدرسة تمثلت في إعادة بناء مدارس الصفيح والمدارس المبنية بالمجهود الذاتي والمتهالكة، لافتا إلى العمل خلال العامين المقبلين على تحديد أماكن العجز والاحتياج.

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وكشف عن صرف مبالغ مالية في شكل صكوك للمراقبات تتراوح بين 30 و400 ألف دينار حسب حجم المراقبات ومن ضمنها 225 ألف دينار لمراقبة طبرق، و277 ألف دينار لمراقبة الخمس، و152 ألف دينار لمراقبة طرابلس المركزي، و281 ألف دينار لمراقبة زليطن، و92 ألف دينار لمراقبة شحات، مشددا على ضرورة صرف هذه المبالغ وفق البنود المجددة.