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مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء توريده بنهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 01:27 مساء
مركز المناهج: لا تأخير في توزيع الكتاب هذا العام.. وبدء توريده بنهاية الأسبوع
مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية كامل الويبة، يتحدث خلال مؤتمر صحفي لوزارة التعليم، 4 أكتوبر 2022. (صورة من بث مباشر)
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قال مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك تأخير في توزيع الكتاب المدرسي خلال العام الدراسي الجاري، ولو حدث ذلك سيكون لفترة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ بداية الدراسة المحدد بـ16 أكتوبر الجاري، منبها إلى بدء وصول الكتاب بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الويبة خلال مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن ملف الكتاب الدراسي مر بعديد التحديات من بينها تأخر وصول الاعتمادات المخصصة لطباعته وتوريده حتى 11 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الوزارة لديها مخزون أكثر من 40% من الكتاب المدرسي وجرى توزيعه على كل المناطق حيث يغطي جزءا كبيرا مما طلبته المراقبات والمدارس.

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طباعة الكتاب دون انتظار الاعتمادات
ونبه مدير المركز إلى إصدار تكليفات إلى الشركات المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي بالعمل دون الانتظار حتى فتح الاعتمادات المالية، لافتا إلى بدء وصول الكتاب اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.

ولفت إلى إطلاق مركز المناهج التربوية عام البحوث التربوية فضلا عن ورش عمل تركز على تعديل بعض المناهج خاصة فيما يتعلق بالتعليم الوجداني الذي قدم صورة وجدانية إيحائية عن رسالة المجتمع.

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