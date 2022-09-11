مركز المناهج: 40% من الكتاب المدرسي بمخازن وزارة التربية والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، كامل الويبة «أن حوالي 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن وزارة التربية والتعليم، وأن إجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد»، مطمئنًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية «بأن الكتاب المدرسي سيكون متوفرًا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد الويبة خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، بحضور مديري مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، ومدير مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية كامل الويبة، ومستشار الوزير عبدالسلام الصغير.

تقييم امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية واستعدادات العام الدراسي الجديد

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لتقييم الإجراءات المتخذة من الوزارة لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، والصعوبات التي واجهت الطلاب وملاحظات أولياء الأمور، ومتابعة خطوات الوزارة لبداية العام الدراسي 2022 - 2023».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، قدم في بداية الاجتماع شرحًا تفصيليًا عن الإجراءات التي اتخذها المركز الوطني للامتحانات، من حيث إعداد الأسئلة وتوزيع اللجان وسير العملية الامتحانية.

الدبيبة يؤكد على ضرورة صرف مكافات للعاملين بلجان الامتحانات

وفي هذا الجانب، أعرب الدبيبة للوزير عن شكره لكافة الأسر التربوية بالمدارس على جهودهم المبذولة لاستكمال العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية، مشددًا على «ضرورة إعطاء الدرجة الكاملة للأسئلة التي وقع فيها خطأ أو غير واضحة»، وأكد كذلك «على ضرورة صرف مكافآت العاملين بلجان الامتحانات تقديرًا لجهودهم».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة استمع أيضًا خلال الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة من قبل مركز المناهج التعليمية ومصلحة المرافق التعليمية لتوفير الكتاب المدرسي والمستلزمات التعليمية، حيث «أكد مدير مركز المناهج أن حوالي 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن الوزارة، وإجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد، مطمئنًا رئيس الوزراء بأن الكتاب المدرسي سيكون متوفرًا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي».

لقاء الدبيبة مع وزير التربية والتعليم ومديرو مركزي الامتحانات والمناهج ومصلحة المرافق التعليمية. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع وزير التربية والتعليم ومديرو مركزي الامتحانات والمناهج ومصلحة المرافق التعليمية. (حكومة الوحدة الوطنية)