النائب العام يتدخل لحل مشاكل طباعة وشراء وتوريد الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أنه سيتدخل لحل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية طباعة وشراء توريد والكتب والمقاعد الدراسية حرصًا منه على تحقيق «بداية مثالية» للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023.

واستقبل الصور في مكتبه، اليوم الأربعاء، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة، وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف.

وأوضح مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن الويبة أوضح للنائب العام «المشاكل والصعوبات التي تواجه مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي وأيضا مشروع شراء وتوريد المقاعد الدراسية» وذلك «نظرًا لأهمية مشروع الكتاب المدرسي وطباعته وتوريده وضمن إطار الإسراع في إنجاز هذا المشروع الوطني».

وأضاف مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن النائب العام المستشار الصديق الصور أكد خلال اللقاء «التدخل لحل كافة المشاكل حرصًا منه على بداية مثالية للعام الدراسي 2022-2023».

تحذير من تكرار أزمة الكتاب المدرسي

ويأتي لقاء الويبة مع النائب العام بعد أيام من تحذيره من تأخر توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022- 2023 حال تأخر الإجراءات المالية، ودعوته المسؤولين في الدولة إلى الوقوف مع المركز بهدف تحقيق «بداية مثالية» للعام الدراسي.

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وقال الويبة خلال مؤتمر صحفي يوم 26 أغسطس الجاري، إن المركز لا يزال ينتظر الإجراءات المالية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي، موضحًا أنه في حال جرى استكمال هذه الإجراءات فإن الكتاب سيكون في المخزن الرئيسي والمخازن الفرعية خلال ثلاثة أسابيع، مشددًا على أن وزارة التربية والتعليم «نفذت كل المطلوب» منها بالخصوص.

وفي 4 أغسطس، قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور موسى المقريف، إن الكتاب المدرسي سيكون متوفرًا في وقته، «كما أن المخزون موجود ويغطي الحاجة»، حسب تصريح إلى صفحة «حكومتنا»، نقلته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، حينها.

التعاقد مع 22 شرطكة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وأعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر المقبل، وأكد التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

وقال عضو اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء بالمركز، خلال مؤتمر صحفي عقد في 17 يوليو الماضي، إن اللجنة عقدت 13 اجتماعًا كان آخرها اجتماع الترسية على الشركات المتقدمة لطباعة الكتاب المدرسي وعددها 25 شركة اعتذرت منها 3 شركات، وجرى قبول العروض المقدمة من 22 شركة ستتولى طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.

وأكد عضو اللجنة الفنية توزيع العناوين على الشركات الـ22 التي ستتولى عمليات طباعة الكتاب المدرسي وتوقيع تعهد من قبل مسؤوليها بقبول كامل الشروط وهي أن تلتزم بطباعة الكتاب خلال شهر كامل، من تاريخ استلامها للقرص المضغوط وتلتزم بتوريد الكتاب خلال هذه المدة الزمنية، والالتزام بطباعة كل العناوين التي توكل إليها.