«التعليم» تحذر من تكرار أزمة الكتاب: نفذنا المطلوب.. وننتظر استكمال الإجراءات المالية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كامل الويبة، اليوم الجمعة، من تأخر توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022- 2023 حال تأخر الإجراءات المالية، داعيا المسؤولين في الدولة إلى الوقف مع المركز بهدف تحقيق «بداية مثالية» للعام الدراسي.

وقال الويبة خلال مؤتمر صحفي إن المركز لا يزال ينتظر الإجراءات المالية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي، موضحا أنه في حال جرى استكمال هذه الإجراءات فإن الكتاب سيكون في المخزن الرئيسي والمخازن الفرعية خلال ثلاثة أسابيع، مشددا على أن وزارة التربية والتعليم «نفذت كل المطلوب» منها بالخصوص.

- «التعليم»: حكم قضائي ببراءة وإطلاق موسى المقريف

- المقريف: توفير الكتاب المدرسي في وقته.. ومعظم العاملين بقطاع التعليم غير مؤهلين تربويا

طابعة وتوريد الكتاب «تمس الأمن القومي»

وأكد أن مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي «يمس الأمن القومي»، وعبر عن آماله في أن ينال حظه من الاهتمام من كل المسؤولين في الدولة الليبية، دون تحديد، وجدد تحذيره من أن أي تأخير في طباعة وتوريد الكتاب قد يتسبب في «ربكة» لبداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح الويبة أن الروتين الإداري والتأخر بسبب التدقيق من بعض الجهات من المشكلات التي تواجه توفير الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة ستباشر توريد الكتاب إلى الموانئ الليبية بمجرد إحالة مصرف ليبيا المركزي رقم الاعتماد.

والعام الدراسي الماضي، تأخر توفير الكتاب المدرسي إلى ما بعد منتصف العام في أزمة أدت إلى حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، قبل أن يفرج عنه لاحقا، حيث اشتد الخلاف بينه وبين الحكومة. وأكدت الحكومة أنها وفرت لوزارة التعليم المبالغ اللازمة لطباعة الكتب المدرسية وأن سبب التأخير لا يقع عليها، لكن الوزارة على لسان وزيرها المقريف قالت إن السبب في تأخر طباعة الكتاب المدرسي يرجع إلى تأخر الميزانيات المخصصة لها.