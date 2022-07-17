إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر المقبل، وأنه جرى التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

وأوضح مدير عام مركز المناهج التعلمية والبحوث التربوية، كامل الويبة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن اختصاصات مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية لا تقتصر على طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه فقط؛ وإنما هو مؤسسة أكاديمية في المقام الأول تُعنى بكل ما يخص العمليتين التعليمية والتربوية.

وأكد الويبة أنه حاول منذ توليه إدارة مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية استكمال بقية الخطوات التي سبقه إليها من تولوا المهمة في السابق لتطوير المركز، مشيرًا إلى أن إدارته بدأت في العمل على ميكنة المركز وإدارته المختلفة لتطوير خدماته المقدمة للعملية التعليمية والتربوية.

وأضاف الويبة أن إدارته بدأت في إعداد منظومات للكتاب المدرسي التي تتواجد من المركز إلى المخازن الرئيسية البالغ عددها 53 مخزنًا على مستوى ليبيا، إضافة إلى شؤون العاملين والمالية والإدارية والمحفوظات، مؤكدًا أن المركز عمَّم على كافة المراقبات بضرورة عقد اجتماعات لبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل والعام الذي يليه.

موعد بدء العام الدراسي 2022 - 2023

وأضاف الويبة أن من ضمن مهام المركز هي إعداد الخطة التعلمية للعام الدراسي، منوهًا بأن العام المقبل 2022 - 2023 «سيبدأ يوم 18 سبتمبر» المقبل، مشيرًا إلى أن ليبيا تأثرت بجائحة كورونا مثل بقية دول العالم إضافة إلى الوضع الأمني الذي يقف حائلًا بين استمرار الطلبة وتواجدهم في المدارس، والتعليم الإلكتروني الذي كانت ليبيا سباقة فيه منذ العام 2006.

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وأعلن الويبة أنهم قرروا أن تكون بداية العام الدراسي في 18 سبتمبر والعام الذي يليه 2023 - 2024 سيكون يوم 9 سبتمبر 2023، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة جدًا لعملية طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل الذي سيكون داخل المدارس قبل موعد بدء الدراسة مع الخطة الدراسية كاملة والتي سيجري تعميمها على كافة المدارس بمختلف المناطق.

وأضاف رئيس لجنة العطاءات بمركز المناهج التربوية والتعليمية أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أذن لوزارة التربية والتعليم للقيام بإجراءات تنفيذ طباعة وتوريد الكتاب المدرسي وفقا لقراره رقم (428) لسنة 2022، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بخطوات لائحة العقود الإدارية المعتمدة من قبل الوزارة.

22 شركة ستتولى طباعة الكتاب المدرسي

وقال عضو اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء، إن اللجنة عقدت 13 اجتماعًا كان آخرها اجتماع الترسية على الشركات المتقدمة لطباعة الكتاب المدرسي وعددها 25 شركة اعتذرت منها 3 شركات، وجرى قبول العروض المقدمة من 22 شركة ستتولى طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.

وأكد عضو اللجنة الفنية توزيع العناوين على الشركات الـ22 التي ستتولى عمليات طباعة الكتاب المدرسي وتوقيع تعهد من قبل مسؤوليها بقبول كامل الشروط وهي أن تلتزم بطباعة الكتاب خلال شهر كامل، من تاريخ استلامها للقرص المضغوط وتلتزم بتوريد الكتاب خلال هذه المدة الزمنية، والالتزام بطباعة كل العناوين التي توكل إليها.

وذكر رئيس لجنة العطاءات أن قيمة العطاء كان بالدينار الليبي يوافق سعر الصرف ذاك اليوم والذي كان 4.8 دينار للدولار الواحد، مشيرًا إلى إحالة محضر الترسية إلى وزير التربية والتعليم موسى المقريف الذي أحاله إلى مجلس الوزراء والذي وقع قرار الترسية على الشركات التي حددتها اللجنة اليوم من قبل رئيس الوزراء.