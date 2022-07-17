Atwasat

إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 10:15 مساء
إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي
مسؤولو مركز المناهج التعليمية والبحوث التروبية خلال المؤتمر الصحفي، الأحد 17 يوليو 2022. (فيديو)
alwasat radio

أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر المقبل، وأنه جرى التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

وأوضح مدير عام مركز المناهج التعلمية والبحوث التربوية، كامل الويبة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن اختصاصات مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية لا تقتصر على طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه فقط؛ وإنما هو مؤسسة أكاديمية في المقام الأول تُعنى بكل ما يخص العمليتين التعليمية والتربوية.

وأكد الويبة أنه حاول منذ توليه إدارة مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية استكمال بقية الخطوات التي سبقه إليها من تولوا المهمة في السابق لتطوير المركز، مشيرًا إلى أن إدارته بدأت في العمل على ميكنة المركز وإدارته المختلفة لتطوير خدماته المقدمة للعملية التعليمية والتربوية.

وأضاف الويبة أن إدارته بدأت في إعداد منظومات للكتاب المدرسي التي تتواجد من المركز إلى المخازن الرئيسية البالغ عددها 53 مخزنًا على مستوى ليبيا، إضافة إلى شؤون العاملين والمالية والإدارية والمحفوظات، مؤكدًا أن المركز عمَّم على كافة المراقبات بضرورة عقد اجتماعات لبحث الاستعدادات للعام الدراسي المقبل والعام الذي يليه.

موعد بدء العام الدراسي 2022 - 2023
وأضاف الويبة أن من ضمن مهام المركز هي إعداد الخطة التعلمية للعام الدراسي، منوهًا بأن العام المقبل 2022 - 2023 «سيبدأ يوم 18 سبتمبر» المقبل، مشيرًا إلى أن ليبيا تأثرت بجائحة كورونا مثل بقية دول العالم إضافة إلى الوضع الأمني الذي يقف حائلًا بين استمرار الطلبة وتواجدهم في المدارس، والتعليم الإلكتروني الذي كانت ليبيا سباقة فيه منذ العام 2006.

- المنفي يطالب وزير التعليم بوضع آلية مناسبة لتعويض المدة الزمنية المفقودة من العام الدراسي

وأعلن الويبة أنهم قرروا أن تكون بداية العام الدراسي في 18 سبتمبر والعام الذي يليه 2023 - 2024 سيكون يوم 9 سبتمبر 2023، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة جدًا لعملية طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل الذي سيكون داخل المدارس قبل موعد بدء الدراسة مع الخطة الدراسية كاملة والتي سيجري تعميمها على كافة المدارس بمختلف المناطق.

وأضاف رئيس لجنة العطاءات بمركز المناهج التربوية والتعليمية أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أذن لوزارة التربية والتعليم للقيام بإجراءات تنفيذ طباعة وتوريد الكتاب المدرسي وفقا لقراره رقم (428) لسنة 2022، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بخطوات لائحة العقود الإدارية المعتمدة من قبل الوزارة.

22 شركة ستتولى طباعة الكتاب المدرسي
وقال عضو اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء، إن اللجنة عقدت 13 اجتماعًا كان آخرها اجتماع الترسية على الشركات المتقدمة لطباعة الكتاب المدرسي وعددها 25 شركة اعتذرت منها 3 شركات، وجرى قبول العروض المقدمة من 22 شركة ستتولى طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.

وأكد عضو اللجنة الفنية توزيع العناوين على الشركات الـ22 التي ستتولى عمليات طباعة الكتاب المدرسي وتوقيع تعهد من قبل مسؤوليها بقبول كامل الشروط وهي أن تلتزم بطباعة الكتاب خلال شهر كامل، من تاريخ استلامها للقرص المضغوط وتلتزم بتوريد الكتاب خلال هذه المدة الزمنية، والالتزام بطباعة كل العناوين التي توكل إليها.

وذكر رئيس لجنة العطاءات أن قيمة العطاء كان بالدينار الليبي يوافق سعر الصرف ذاك اليوم والذي كان 4.8 دينار للدولار الواحد، مشيرًا إلى إحالة محضر الترسية إلى وزير التربية والتعليم موسى المقريف الذي أحاله إلى مجلس الوزراء والذي وقع قرار الترسية على الشركات التي حددتها اللجنة اليوم من قبل رئيس الوزراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يقترح إدراج بعض الأولويات في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي
المنفي يقترح إدراج بعض الأولويات في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي
جمعية خيرية إنجليزية تجري 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء
جمعية خيرية إنجليزية تجري 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء
مقتل شخصين في مشاجرة قرب طريق المطار في بني وليد
مقتل شخصين في مشاجرة قرب طريق المطار في بني وليد
«الصحة» تعلن حزمة إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس «كورونا»
«الصحة» تعلن حزمة إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس ...
انتشال 6 جثث لمهاجرين في منطقة قصر الأخيار
انتشال 6 جثث لمهاجرين في منطقة قصر الأخيار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
الكوني يتحدث عن مبادرة «الرئاسي» وإشكالية عودة العنف ولجنة إدارة الأموال الليبية
الكوني يتحدث عن مبادرة «الرئاسي» وإشكالية عودة العنف ولجنة ......
«مكافحة الأمراض»: بؤر جديدة لفيروس كورونا.. وارتفاع مؤشر الخطورة في طرابلس
«مكافحة الأمراض»: بؤر جديدة لفيروس كورونا.. وارتفاع مؤشر ......
إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي
إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة ......
انتشال 6 جثث لمهاجرين في منطقة قصر الأخيار
انتشال 6 جثث لمهاجرين في منطقة قصر الأخيار...
«الصحة» تعلن حزمة إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس «كورونا»
«الصحة» تعلن حزمة إجراءات إضافية لمواجهة الموجة الخامسة من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط