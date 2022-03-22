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المنفي يطالب وزير التعليم بوضع آلية مناسبة لتعويض المدة الزمنية المفقودة من العام الدراسي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 22 مارس 2022, 07:23 مساء
المنفي يطالب وزير التعليم بوضع آلية مناسبة لتعويض المدة الزمنية المفقودة من العام الدراسي
لقاء المنفي مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء 22 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، بضرورة وضع آلية مناسبة لتعويض المدة الزمنية المفقودة من العام الدراسي، بسبب الإغلاق الذي فرضته إجراءات مجابهة فايروس كورونا خلال بداية هذا العام، وذلك لتعويض الطلاب على ما فقدوه من تحصيل علمي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

قال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي والمقريف الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، جرى خلاله مناقشة سير العملية التعليمية وآلية عمل وزارة التربية والتعليم، والعراقيل التي تواجهها، في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود، وإنجاح ملف التعليم.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع استعرض جهود وزارة التربية والتعليم في إنجاح العام الدراسي الحالي، وسبل توفير كل ما تحتاجه العملية التعليمية، بما يضمن وصول الاحتياجات إلى كافة المدارس بالمراقبات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد، والعمل على تطوير العملية التعليمية، ورفع معدلات أداء المعلمين.

واضطرت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة السابقة إلى تعطيل الدراسة بسبب تفاقم الوضع الوبائي جراء تفشي فيروس كورونا في عدد من المدارس ما أدى إلى إصابة أعداد من الطلبة وأعضاء هيئات التدريس.

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