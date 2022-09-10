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وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 11:35 صباحا
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
نسخ من الكتاب المدرسي لوزارة التربية والتعليم. (أرشيفية: صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
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قالت وزارة التربية والتعليم، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، إن المصرف المركزي حصل على موافقة مجلس النواب في الصرف على مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأشارت في بيان إلى أنها في انتظار تسييل القيمة المُخصّصة لحساب مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى حسابات الشركات التي جرت الترسية عليها.

طباعة الكتاب المدرسي.. الوزارة تطمئن أولياء الأمور
وطمأنت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بأنها ستكون على تواصل معهم بخصوص طباعة الكتاب المدرسي، وبدء وصول شحناته إلى الموانئ الليبية، مشيدة بحرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواصله المكثف في سبيل طباعة الكتاب المدرسي، وتوريده ووصوله لطلابنا في الوقت المناسب.

ونوهت الوزارة بـ«جهود النائب العام، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ المصرف المركزي لما أبدوه من تجاوب في سبيل تذليل العراقيل، بما يضمن طباعة الكتاب المدرسي، و وصوله في الوقت المناسب لطلابنا». ولفتت إلى أن ديوان المحاسبة، ووزارتي التخطيط والمالية قامتا بالمطلوب في الوقت المطلوب، ودون أي تأخير.

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- إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي

وسبق أن أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر الجاري، وأكد التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

ونهاية الشهر الماضي، تعهد النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتدخل لحل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية طباعة وشراء توريد والكتب والمقاعد الدراسية حرصًا منه على تحقيق «بداية مثالية» للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023.

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