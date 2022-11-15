بيانات صندوق النقد: 54 دولارا للبرميل كاف لتجاوز عجز الموازنة الليبية في 2023

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

عدّلت الهيئات المالية الدولية من توقعاتها بشأن سعر تعادل برميل النفط الليبي لتجاوز عجز الموازنة، ليكون سعر 54 دولارًا للبرميل في 2023 كافيًا لنقطة التعادل المالي للميزانية.

وأظهرت المراجعة الأخيرة لتقرير صندوق النقد الدولي، انخفاض نقطة التعادل لأسعار النفط لميزانية ليبيا في العام 2023، عن العام الجاري، وهو الحد الذي يمكّن الدولة أن تحقق فوائض مالية في ميزانيتها في العام 2023، فقد توقع الصندوق أن ينخفض مستوى التعادل إلى 54.1 دولار للبرميل بالمقارنة مع 69.7 دولار للبرميل للعام 2022.

ويعتبر هذا السعر عادلاً لبرميل النفط، حيث تسعى الدولة المنتجة للبترول لتحقيقه لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات وعدم الدخول في أزمة عجز الموازنة، علما بأن مزيج خام برنت يتداول في المتوسط بالقرب من مستوى 95 دولارًا للبرميل، فيما يتداول الخام الأميركي حول مستوى 87 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن ليبيا بعيدة بنحو ضعفين عن الوقوع في شبح العجز.

وحسب توقعات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، فإن إنتاج ليبيا من النفط يناهز 1.2 مليون برميل يوميًا، وتسعى البلاد إلى تحقيق أعلى إيرادات نفطية هذا العام بقيمة 37 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات في العام الجاري منذ العام 2013 وبقفزة تصل إلى 61% مقارنة مع إيرادات 2021 البالغة 22.9 مليار، وتستهدف ليبيا خطةً لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل في مدّة من 3 إلى 5 سنوات، فيما «ستحتاج للوصول لهذا المعدل الإنتاجي، سنويًا، من 4 إلى 5 مليارات دولار».

4.1 مليارات دولار فائض الميزانية الليبية

وتكشف بيانات مصرف ليبيا المركزي للأشهر العشرة الأولى من العام 2022، أن الإنفاق العام بلغ 14.3 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات 18.53 مليار دولار، لتحقق الموازنة فائضًا بقيمة 4.1 مليارات دولار. وبلغت استخدامات النقد الأجنبي 19.788 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات 19 مليار دولار تقريبًا، أي بعجز 788 مليون دولار في ميزان المدفوعات، بحسب البيان المصرف المركزي.

ومع أن الاقتصاد الليبي يعاني منذ سنوات من ظاهرة الركود التضخمي، حيث يفوق معدل التضخم 5.2% ومعدلات البطالة 18%، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تُحرز ليبيا أسرع نمو اقتصادي العام 2023 في المنطقة العربية، بنسبة تصل إلى 17.9%.

وتسبب الانقسام الحكومي وغياب اعتماد موازنة للعامين الأخيرين في غموض حول أوجه صرف المصرف المركزي عائدات المحروقات، ففي آخر تقرير لديوان المحاسبة كشف عن انخفاض كبير في رصيد العملة الأجنبية لتغطية الإصدار من العملة المحلية بقيمة 23 مليار دولار عن العام السابق، وهو الأمر الذي رفع معدلات التضخم كما بيّن أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال يفوق إيرادات الدولة.

وفي وقت بلغت إيرادات الدولة النفطية 22.9 مليار دولار، أودعت في بنوك المصرف المركزي، ففي المقابل بلغت التحويلات الخارجية التي قام بها المصرف ما قيمته 24.5 مليار دولار، أي بعجز 1.6 مليارات دولار.كما بلغت النفقات التسييرية من جملة المبالغ المحالة للجهات الممولة من الخزانة العامة من بداية العام 2021 إلى نهايته نحو 85 مليار دينار.