مندوب بريطانيا: الاستقرار في ليبيا لا يتحقق إلا من خلال عملية تفضي إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الاستقرار في ليبيا لا يتحقق إلا من خلال عملية تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة.

وأضاف المندوب البريطاني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على كل الأطراف الليبية العمل مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لتحقيق هذه الغاية وتنظيم الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.

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وأعربت الدبلوماسية البريطانية خلال حديثها عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن «مجموعات مسلحة منعت اجتماع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس البارحة ومحاولة اضطلاع المؤسسات الليبية بمسؤولياتها».

كما جددت الدبلوماسية البريطانية التأكيد على التزام المملكة المتحدة بالعمل مع ليبيا ومع الشركاء الدوليين لضمان السلم والاستقرار والرفاه في ليبيا.