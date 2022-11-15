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مندوب أميركا: لا مسار آخر لتشكيل حكومة ليبية قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 07:26 مساء
مندوب أميركا: لا مسار آخر لتشكيل حكومة ليبية قبل الانتخابات
مندوب الولايات المتحدة متحدثا في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022. (فيديو)
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دعا مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «القيادات الليببية إلى المشاركة الحقيقية في عملية تقود ليبيا إلى انتخابات عادلة ونزيهة في أسرع وقت ممكن»، مؤكدًا أنه «لا مسار آخر ملائمًا لتشكيل الحكومة قبل الانتخابات».
وشدد الدبلوماسي الأميركي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 2020، لا سيما سحب القوات الأجنبية كافة والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

مندوب أميركا يحث على استخدام إيرادات الدولة بما يفيد الليبيين
وطالب الدبلوماسي الأميركي كافة الأطراف بضرورة «الالتزام بوقف التوترات التي من الممكن أن تؤدي إلى تأجيج العنف»، حاثًا القيادات الليبية على «بدء آلية تتسم بالشفافية وإدراج كافة إيرادات الدولة ومخصصاتها لضمان التأكد من استخدامها بما يفيد الشعب الليبي».

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مندوب أميركا يرد على الاتهام الروسي
ورد المتحدث الأميركي على اتهامات زميله الروسي في مجلس الأمن بشأن بالتدخل في ليبيا، وقال إن «الولايات المتحدة ترفض الاتهامات الروسية التي تفيد إلى حد ما يتعلق بالموارد الليبية بسبب الجمود في ليبيا».

وقال «يؤسفنا أن أعضاء المجلس الذين يشاركون بشكل حقيقي في النزاع اليوم والذين ينتهكون ميثاق الأمم المتحدة بغزو جيرانهم واحتلالهم لا يزالون يصرفون انتباه المجلس بنظرية المؤامرة التي لا أساس لها»، معتبرًا أن «هذه محاولة فاشلة لحماية أنفسهم من الانتقاد».

وشدد الدبلوماسي الأميركي على ضرورة أن تتحمل القيادات الليبية «مسؤوليتها في تحقيق الحكم الرشيد والرخاء في ليبيا»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم القيادات الليبية في هذا الخصوص.
 

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