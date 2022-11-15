ممثل روسيا في مجلس الأمن: الغرب يحاول السيطرة على موارد الطاقة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم ممثل روسيا في مجلس الأمن، دميرتي بوليانسكي، الولايات المتحدة ودول الغرب بمحاولة السيطرة على موارد الطاقة الليبية.

وقال بوليانسكي خلال كلمة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء إن «هؤلاء يريدون تحويل ليبيا إلى محطة نفط يستغلونها لمصلحتهم ومن الواضح أنه جرى تدمير الكثير من مصادر الرزق بالنسبة لليبيين».

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واعتبر أن «الإدارة الأميركية تستغل العملية السياسية في ليبيا من خلال خدمة مصالحها الاقتصادية من خلال التلاعب بأسعار النفط، فضغوطات واشنطن لا تهدف إلى تسوية النزاع الليبي ولكن للمحافظة على الوضع الراهن كما هو عليه».

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ويرى الممثل الروسي أن التدهور الحاصل في ليبيا لا يقود إلى توفير مصادر الطاقة إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما تريده واشنطن الذي تسعى إلى المحافظة على وضعها كمصدر للطاقة إلى دول القارة العجوز.

الممثل الروسي: ما يهم واشنطن إخراجنا من سوق الطاقة الدولية

وواصل: «بالطبع واشنطن لا تأبه من يستخرج النفط وعلى أي أساس قانوني، الأهم عندهم إخراج روسيا من سوق الطاقة الدولية، وهذا مشابه للسياسة المتبعة إزاء بلدان أخرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وفيما يخص إيرادات النفط الليبية، قال بوليانسكي إن «الإيرادات تبقى في مصارف خارجية، ومن المهم أن تستخدم لمصلحة الليبيين وألا تبقى في جيوب قلة قليلة من رجال الأعمال، بمن فيهم رجال الأعمال الأجانب»، معتبرًا أن ذلك الهدف ليس ضمن أولويات الدبلوماسيين الغربيين «الذين يفرضون خيارات أجنبية على شعب ليبيا»، حسب قوله.