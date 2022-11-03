نورلاند يبحث مع رئيس الكونغرس التباوي أهمية احترام حقوق الأقليات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس «الكونغرس التباوي الليبي» عيسى عبدالمجيد، وناقش معه أهمية احترام دور وحقوق الأقليات المحلية.

وقالت السفارة الأميركية في بيان اليوم الخميس إن الاجتماع ركز على «تكثيف الجهود لاستعادة مسار انتخابي قابل للتنفيذ».

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عيسى عبدالمجيد يترشح للرئاسة

وفي العام 2018، قال عبدالمجيد إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بصفته رئيس الكونغرس التباوي، مضيفا أنه اتخذ القرار بعد الحديث مع الأقليات في ليبيا، كالأمازيغ، والطوارق، والتبو، ومع أطراف أخرى.

وتابع: «أعتقد أنه توجد لدينا حظوظ في كل المناطق شرقًا وغربًا وجنوبًا، وهذا أمر لا يتمتع به منافسون آخرون، فليبيا تحتاج إلى شخصية توافقية منفتحة على الجميع».