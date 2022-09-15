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ممثلون لـ«التبو والأمازيغ والطوارق» يرفضون المسار الدستوري في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 04:18 مساء
ممثلون لـ«التبو والأمازيغ والطوارق» يرفضون المسار الدستوري في القاهرة
من فعاليات اليوم الوطني للثقافة التباوية، 15 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)
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رفض بيان صادر عن  ممثلين لمكونات «التبو» و«الأمازيغ» و«الطوارق»، اليوم الخميس، المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة «شكلا وموضوعا»، مؤكدين ضرورة بناء أي مسار دستوري على المساواة والتوافق بين كل المكونات الليبية.

وصدر البيان الذي اطلعت «بوابة الوسط» عليه في ختام اليوم الوطني للثقافة التباوية، واتهم «أطرافا» لم يسمها بـ«الهيمنة» على المسار الدستوري في القاهرة، الذي انعقدت مشاوراته بين وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب.

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ودعا بيان «إيموهاغ» بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي رعت مسار القاهرة إلى «تغيير سياساتها» والالتزام بالمواثيق الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ونبه إلى اللجوء إلى «خيارات» لم يحددها حال عدم حدوث «حوار توافقي» برعاية أممية بشأن وضع مسار دستوري جديد يشارك فيه «التبو والأمازيغ والطوارق بشكل فاعل في التمثيل والقرار».

ووقع على البيان:
ممثلو التبو والطوارق «إيموهاغ» والمجلس الأعلى للأمازيغ:
- عضو هيئة الدستور عن الطوارق علي حمداني.
- عضو هيئة الدستور علي أبوبكر ليلى.
- عضو هيئة الدستور عبدالسلام حمتون.
- الناطق الرسمي لكونغرس شباب «إيموهاغ» جعفر الانصاري. 
- عضو هيئة الدستور عن التبو خالد أبوبكر وهلي. 
- عضو هيئة الدستور عن التبو السنوسي حامد وهلي 
عضو المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا وليد قرادة.
- عضو المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا منير أبوالسعود

من فعاليات اليوم الوطني للثقافة التباوية، 15 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الوطني للثقافة التباوية، 15 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)
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