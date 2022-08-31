المنفي يبحث إشراك «التبو» في ملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع وفد من بلدية ربيانة سبل إشراك مكون «التبو» في ملف المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

وضم الوفد ممثلين عن مجلس ربيانة البلدي والحكماء والأعيان والمجتمع المدني، وتطرقوا خلال لقائهم مع المنفي إلى احتياجات بلدية ربيانة خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

- المنفي: لا سبيل للخروج من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية إلا بالمصالحة

وأشار البيان إلى تأكيد وفد التبو «دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، ومواقفه الشجاعة لفرض هيبة الدولة وسيادتها، ومساعيه كقائد أعلى للجيش، لتحقيق السلام في كل أنحاء البلاد».