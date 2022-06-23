Atwasat

المنفي: لا سبيل للخروج من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية إلا بالمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 12:36 مساء
المنفي: لا سبيل للخروج من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية إلا بالمصالحة
كلمة المنفي في مؤتمر إطلاق رؤية المصالحة الوطنية بطرابلس، 23 يونيو 2022، (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، متابعا: «ولا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح».

وأضاف: «لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت»، وذلك في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية في طرابلس، اليوم الخميس.

وأكمل: «نحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح، فقد عانى منا الكثير قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، وآن الآوان للكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب الوطن، وآن لنا أن نترك للأجيال المقبلة من الأسباب التي تشعرهم بالفخر والعزة بالانتماء إلى هذه الأرض كما فعل أجدادنا العظماء».

المنفي: أطلقنا رؤية المصاحلة لتجنيب شعبنا ويلات الحروب
وأردف: «عزمنا من خلال هذه الرؤية على تجنيب شعبنا ويلات الحروب، وما تخلفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان، ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وتكريس حقوق المواطن وكرامته وصون حرياته».

وتابع: «على ذلك عقدنا العزم في تدشين هذه المبادرة الحجادة لمصالحة وطنية شاملة للشعب الليبي بكل أطيافه ومكوناته قائمين بأعباء هذه الأمانة وملتزمين بمسؤولياتنا الوطنية.. فالتاريخ والحاضر والمستقبل يجمعنا ونحن في أعناقنا المجلس الرئاسي أمانة عظيمة، وهي مسؤولية تأسيس مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية الجامعة تلم شمل الليبيين وتعيد لهم نسيجهم المجتمعي، وحتى يكون الليبيون شركاء في الإدارة والإرادة، فلا مناص من المصالحة الوطنية.. آلينا على أنفسنا خلال هذه الرؤية أن نضع أسس العبور إلى غد واثق مطمئن ومشرق»، مختتما بإطلاق رؤية المصالحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟

تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»

الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يدعو «الرئاسي» إلى إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية لـ«النواب» في أقرب وقت
عقيلة يدعو «الرئاسي» إلى إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية ...
المشري: المصالحة الوطنية أقصر طريق لبناء دولة العدل
المشري: المصالحة الوطنية أقصر طريق لبناء دولة العدل
أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية إنجاز المصالحة في ليبيا
أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية إنجاز المصالحة في ليبيا
اللافي: المصالحة الوطنية لا تنتهي بالتوقيع على مشروع أو اتفاق
اللافي: المصالحة الوطنية لا تنتهي بالتوقيع على مشروع أو اتفاق
المنفي: لا سبيل للخروج من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية إلا بالمصالحة
المنفي: لا سبيل للخروج من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية إلا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
ضبط متهم في جريمة قتل بتاجوراء
ضبط متهم في جريمة قتل بتاجوراء...
الدولار ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية
الدولار ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية...
محاور الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية
محاور الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية...
المنفي: لا سبيل للخروج من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية إلا بالمصالحة
المنفي: لا سبيل للخروج من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية ......
اللافي: المصالحة الوطنية لا تنتهي بالتوقيع على مشروع أو اتفاق
اللافي: المصالحة الوطنية لا تنتهي بالتوقيع على مشروع أو ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط